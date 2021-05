Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210526-4: Transporter kollidierte mit Sattelzug

Kerpen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Türnich wurde der Fahrer eines Transporters leicht verletzt.

Ein 30-jähriger Bergheimer fuhr am Dienstagabend (25. Mai) gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 163 in Richtung Türnich. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Bergheimer in Höhe des Kreisverkehrs von L 163 und L 496 mit seinem Transporter über einen Rechtsabbiegestreifen auf die L 496 abbiegen. Dabei verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Opel und kollidierte mit dem Anhänger eines Sattelzugs. Der Lastwagenfahrer hatte verkehrsbedingt auf der L 496 in Fahrtrichtung Frechen gewartet, um in den Kreisverkehr einfahren zu können. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Durch die Kollision entstand ein erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten Teile der L 163 und der L 496. (akl)

