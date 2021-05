Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210526-1: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior

Brühl (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Willi Jürgen H.

Ein Angehöriger meldete der Polizei Rhein-Erft, dass er den 78-Jährigen zuletzt am Donnerstag (20. Mai) an seiner Wohnanschrift an der Georg-Grosser-Straße in Brühl angetroffen habe. Willi Jürgen H. ist häufig mit seinem Fahrrad unterwegs und kehrte bisher täglich an seine Wohnanschrift zurück. Der Senior leidet an einer beginnenden Demenz.

Der Angehörige beschrieb den Vermissten bei schlanker Statur als circa 175 Zentimeter groß. Der 78-Jährige sei Brillenträger, habe einen grauen Vollbart und sei mit einem Fahrrad mit Kindersitz unterwegs. Er trägt eine Jacke in der Farbe Lila, sowie eine Lederhose.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Seniors geben können, umgehend den Polizeinotruf "110" zu wählen oder sich per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden. (sc)

