Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210525-2: Geldautomatensprengung scheiterte

Kerpen (ots)

Vier maskierte Männer hebelten einen Automaten auf. Eine Alarmanlage verhinderte das weitere Vorgehen. Zeugen gesucht.

Vier Männer betraten ersten Ermittlungen zufolge am Montagmorgen (24. Mai) um genau 04.52 Uhr mit ihrem Equipment den Kundenraum einer Bankfiliale in der Heerstraße in Brüggen. Dort hebelten sie die Bedienblende eines wandseitig eingebauten Geldautomaten auf, bevor eine Alarmanlage auslöste. Derart irritiert floh das Quartett samt Werkzeug ohne weiteren Schaden anzurichten und ohne Beute in einem dunklen Auto in Richtung Erftstadt-Liblar (L495). Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Wagen eines bislang unbekannten Herstellers mit laut röhrendem Auspuffgeräusch.

Die mit Sturmhauben maskierten Männer waren allesamt mit schwarzen Hosen und schwarzen Schuhen bekleidet. Zwei von ihnen trugen schwarze Jacken, einer eine graue, der andere eine blaue Jacke.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de auf. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell