Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210525-1: Fahndung nach Raubüberfall auf Tankstelle

Hürth (ots)

Zwei Täter forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe in einer Tankstelle von einem Angestellten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten.

Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und wenige Zigarettenpackungen, als sie den Geschäftsraum der Tankstelle an der Zieselsmaarstraße in Alt-Hürth am Montagmorgen (24. Mai) gegen 0.25 Uhr betraten.

Den Forderungen verliehen die Täter mit einer Eisenstange und einer Schusswaffe Nachdruck. Mit einem hellen Auto flohen sie in unbekannte Richtung.

Beide Männer sind von schlanker Statur und trugen beide schwarze Kapuzenjacken, schwarze Jogginghosen und dunkle Schuhe. Zudem trugen beide eine FFP2-Maske.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de auf. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell