Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Tiefgarage /Hochertiges Mountainbike gestohlen

Straelen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (3. Oktober 2021) und vergangenen Mittwoch (10. Oktober 2021) brachen unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Hessepött ein. Sie entwendeten ein mit einem Gliederschloss gesichertes, blaues Mountainbike der Marke Canyon. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

