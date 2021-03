Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

VW Passat am Spiegel touchiert

Geldern-Kapellen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (10. März 2021) zwischen 08:55 und 09:15 Uhr einen VW Passat beschädigt, der auf der Sankt-Bernardin-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Offenbar hat ein anderer PKW den Wagen im Vorbeifahren am Spiegel gestreift und diesen dadurch beschädigt. Der Verursacher fuhr jedoch weiter in Richtung Innenstadt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Geldern bittet um Hinweise unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell