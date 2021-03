Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Außenspiegel eines Peugeots bei Unfallflucht beschädigt

Kleve (ots)

Ein Peugeot wurde bei einer Verkehrsunfallflucht auf der Hoffmannallee am linken Außenspiegel beschädigt.

Die Halterin des Peugeots hatte den Wagen am Dienstag (09.03.2021) gegen 17:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 103 auf dem seitlichen Parkstreifen in Richtung Innenstadt abgestellt und entdeckte den Schaden, als sie am Mittwoch (10.03.2021) gegen 07:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte.

Der Unfallverursacher war geflüchtet, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell