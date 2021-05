Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210521-4: Reifen von fünf Lieferwagen zerstochen

Erftstadt (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen.

Im Stadtteil Herrig haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Mittwoch (19. Mai) 18 Uhr und Donnerstag (20. Mai) 6 Uhr die Reifen von fünf weißen Mercedes Sprintern zerstochen. Die Geschädigten (28, 57) hatten die Fahrzeuge am Mittwochabend am Straßenrad der Rektor-Meller-Straße in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Am nächsten Morgen stellten sie die Schäden an den Reifen der Lieferwagen fest und erstatteten Anzeige.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesen Fällen gemacht haben und mögliche Täterhinweise geben können, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell