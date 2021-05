Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210521-1: Verkehrsunfälle mit Verletzten - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei zieht Bilanz: Sieben Unfälle in nur acht Stunden.

Die Polizei Rhein-Erft hat am Donnerstag (20. Mai) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr kreisweit sieben Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen aufgenommen.

In Pulheim-Sinnersdorf geriet ein 76-Jähriger um 11.10 Uhr mit seinem Pedelec auf der Kölner Straße in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

In Wesseling stieß um kurz vor 13 Uhr ein Auto gegen eine Kundin (82), die sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Gotenstraße mit ihrem Einkaufswagen befand. Die Fahrerin des Wagens (68) rangierte rückwärts in eine Parklücke und erfasste dabei die Fußgängerin, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden ist.

In Elsdorf-Grouven missachtete ein Fahrradfahrer um 13.40 Uhr die Vorfahrt eines anderen Radfahrers an der Kreuzung Brockendorfer Weg / Römerstraße. Ein verletzter Radfahrer musste zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen verbremste sich um 14.40 Uhr in Bergheim-Glessen ein Motorradfahrer an der Kurt-Schumacher-Str. / Von-Nell-Breuning-Straße, verlor die Kontrolle und stürzte.

Auf der Zieskovener Straße wollte ein Radfahrer um 15 Uhr in Hürth-Gleuel mit seinem Fahrrad seitlich an einer Bremsschwelle vorbeifahren. Dabei rutschte er aus, stürzte und verletzte sich leicht.

Ein Autofahrer fuhr um 17 Uhr in Brühl von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Wesselinger Straße ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein Motorradfahrer nach eigenen Angaben so stark abbremsen, dass er das Gleichgewicht verlor, auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

An der Gesamtschule in der Bruchhöhe in Kerpen-Sindorf fuhr ein alkoholisierter Fahrradfahrer um 19.30 Uhr auf dem asphaltierten Fuß- und Radweg parallel der "Großen Erft" in Fahrtrichtung Erftstraße (L277). Dort fuhr er eine stark abfallende Böschung hinunter und stürzte in die Erft. Hierbei verletze er sich leicht. Mehrere unbekannte Zeugen halfen dem Mann und informierten die Rettungskräfte. Polizisten führten einen Atemalkoholvortest durch, der im Ergebnis bei 1,7 Promille lag. Nach der Behandlung im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Zum Vergleich: Am selben Tag rückte die Polizei Rhein-Erft zu rund 30 Verkehrsunfällen mit Sachschäden aus. (bm)

