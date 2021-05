Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210520-5: Fünf Personen nach Auffahrunfall leichtverletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Rettungskräfte brachten zwei von ihnen in ein Krankenhaus.

Im Stadtteil Hermülheim hat ein Autofahrer (21) am Mittwoch (19. Mai) gegen 18 Uhr mit seinem VW einen Auffahrunfall auf der Bundesstraße (B) 265n in Fahrtrichtung Brühl / Erftstadt verursacht. Der 21-Jährige stand kurz vor dem Unfallzeitpunkt mit seinem Golf hinter den anderen Beteiligten auf der Rechtsabbiegerspur der Straße an der Ampel, die Rotlicht anzeigte. Als ein an der Ampel separat angebrachter Grünpfeil aufleuchtete, fuhr der 21-Jährige als Dritter in der Reihe an und prallte gegen den vor ihm stehenden Renault, welcher in das Heck des ersten Fahrzeuges (Audi) geschoben wurde. Die Fahrerin (21) des Twingos sowie alles Insassen des Audis (17, 21, 49 und 79) verletzten sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten die 21-Jährige Renault-Fahrerin sowie die 79-jährige Insassin des Audis in ein Krankenhaus. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallstelle bis etwa 19 Uhr gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall fahrbereit. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige. (sc)

