Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210520-3: Seniorinnen von Trickdieben bestohlen - Wesseling

Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen um Mithilfe und warnt die Bevölkerung vor ähnlichen Fällen.

Am Mittwochmittag (19. Mai) hat ein Unbekannter gegen 12.30 Uhr Schmuck aus der Wohnung einer 83-Jährigen aus Wesseling gestohlen. Zuvor hatte der Mann an der Wohnungstür der Geschädigten geklingelt. Er verschaffte sich unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs im Haus Zugang zur Wohnung der Seniorin und wollte angeblich den Wasserdruck in ihrem Badezimmer überprüfen. Nach der vermeintlichen Wasserdruckprüfung verließ der Unbekannte die Wohnung an der Hubertusstraße. Die 83-Jährige stellte fest, dass die Wohnungstür offen stand, während sie sich mit dem falschen Handwerker im Badezimmer aufgehalten hatte. Sie bemerkte außerdem, dass Schmuck in ihrer Wohnung fehlte, welchen vermutlich ein zweiter Täter entwendete. Die Geschädigte beschrieb den falschen Handwerker als circa 40- bis 45-jährigen, 170 bis 175 Zentimeter großen Mann. Er sei von korpulenter Statur, habe hochdeutsch gesprochen und eine helle Arbeitshose sowie einen hellen Pullover getragen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der Hubert-Geuer-Straße in Brühl. Dort verschafften sich zwei Unbekannte unter dem Vorwand einer Überprüfung der Telefon- und Internetleitung Zugang zur Wohnung der Geschädigten (83). Sie hatten zuvor zwei Mal bei der 83-Jährigen angerufen, das angebliche Bauvorhaben eines Glasfasernetzes angekündigt und anschließend einen Termin mit der Seniorin vereinbart. Vor Ort gab einer der falschen Telekommunikationsmitarbeiter vor Werkzeug holen zu müssen und war für einige Minuten verschwunden. Nachdem die angeblichen Handwerker die Wohnung der Geschädigten verlassen hatten, stellte sie fest, dass ihr Schmuck fehlt. Die Seniorin beschrieb die Täter als circa 170 Zentimeter groß. Sie haben beide braune Haare und rote Westen getragen. Zudem trugen beide Täter keinen Mund-Nasenschutz.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu einem der beschriebenen Fälle gemacht haben und mögliche Täterhinweise geben können, das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 02233-52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Lassen Sie keinen Fremden und schon gar nicht unangemeldet in ihre privaten Räume. Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch, halten Sie Abstand und lassen Sie sich den Ausweis der Person zeigen. Handwerker kommen nie unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen an und lassen sich den Arbeitseinsatz bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Über den Notruf "110" der Polizei erhalten Sie rund um die Uhr schnell und effektiv Hilfe. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einer verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. Die Polizei ist dann in der Lage nach Verdächtigen zu fahnden und auch andere Menschen zu schützen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell