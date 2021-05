Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210520-2: Fremde Autos im Fokus der Täter - Hürth/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegen mehrere Anzeigen vor, in denen aufmerksame Zeugen über ihre Beobachtungen berichten.

In Hürth (Kalscheuren) haben zwei Personen am Mittwoch (19. Mai) um 14.45 Uhr auf der Rodenkirchener Straße versucht, an einem geparkten Pkw den Katalysator abzumontieren und zu entwenden. Die Täter flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten.

Um 18.30 Uhr sah ein Zeuge eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher, die aus Richtung der Bahnhaltestelle kam und in Richtung Krankenhausstraße ging. An einem Kleinwagen, der auf der Hebbelstraße in Hürth (Efferen) parkte, blieb die Gruppe stehen und einer von ihnen schlug offenbar grundlos die Seitenscheibe des Wagens (Bild) ein.

In Bergheim (Oberaußem) ist ein Zeuge am Donnerstagmorgen (20. Mai ) um 4.40 Uhr in der Straße "An der Jussenhöhle" von einem klirrenden Geräusch geweckt worden. Mit Blick auf die Straße sah er einen Mann, der an seinem Firmenwagen die Seitenscheibe eingeschlagen und daraufhin die Tür des Wagens geöffnet hatte. Der Unbekannte durchsuchte den Wagen nach Wertgegenständen und ist nach kurzer Zeit in Richtung Kirche geflüchtet. Der Täter ist von kräftiger Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Die Polizei appelliert an die Nutzer von Kraftfahrzeugen, beim Verlassen sämtliche losen Wertgegenstände nicht im Wagen zu belassen, sondern mitzunehmen. Bargeld, Handys oder Handtaschen laden die Langfinger geradezu ein, ihren Wagen aufzubrechen und genau diese Dinge zu entwenden. Das böse Erwachen erfolgt kurz darauf, wenn sie zum Fahrzeug zurückkehren und den Schaden bemerken. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell