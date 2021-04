Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Kurzfristige Vollsperrung auf der A 1 Richtung Köln nach Lkw-Unfall

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0372

Drei Lastwagen sind gerade (6.4.) auf der A 1 in Fahrtrichtung Köln ineinander geprallt. Zwischen dem Kreuz Dortmund/Unna und Schwerte waren die Fahrbahnen in Richtung Köln daher kurzfristig voll gesperrt.

Aus noch ungeklärter Ursache sind drei Lkw gegen 17.20 Uhr zusammengestoßen, mindestens eine Person verletzte sich hierbei leicht. Nach jetzigem Kenntnisstand blieben zwei weitere Lastwagenfahrer unverletzt.

Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen kommt es in den Abendstunden noch zu Verkehrsstörungen an dieser Stelle. Seit 18.20 Uhr läuft der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

