Polizei Dortmund

POL-DO: Raubdelikt an der Stadtkrone-Ost - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0371

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend (3. April) einen Jugendlichen im Umfeld der Haltestelle "Stadtkrone-Ost" ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verließ der 14-Jährige gegen 22 Uhr die U 47 an der Haltestelle "Stadtkrone-Ost". Als er zu Fuß über die Brücke der B1 in Richtung des Wohngebiets ging, hielt sich dort ein junger Erwachsener auf. Kommentarlos griff der Mann nach der Geldbörse des 14-Jährigen und zerrte solange daran, bis er sie an sich reißen konnte. Anschließend flüchtete er in das südlich der B1 gelegene Wohngebiet. Der junge Dortmunder blieb unverletzt.

Der Täter war der Beschreibung zufolge zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß. Er war schlank, trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Schuhe mit roter Sohle. Der Mann hatte einen dunklen Teint und trug zudem eine OP-Maske über Mund und Nase.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231-132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell