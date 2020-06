Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Couragierte Ersthelfer

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 14:10 Uhr sah ein 31-jähriger Paketzusteller einen Mann vor einem Wohnhaus im Panoramaweg in Waldenbuch am Boden liegen. Als der 31-Jährige sich daraufhin nach dem Wohlbefinden des Mannes erkundigte, verlor der 55-jährige Radfahrer, der zuvor mutmaßlich eine längere Radtour unternommen hatte, plötzlich das Bewusstsein. Der 31-Jährige fing daraufhin an, den Mann zu reanimieren. Hierbei wurde er durch zwei Anwohner unterstützt. Während die 55 Jahre alte Frau und ein 84-jähriger Mann die Reanimation fortführten, begab sich der Paketzusteller zu seinem abgestellten Iveco. Er wollte sein Fahrzeug umparken, um den hinzugerufenen Rettungsdienst in der engen Straße Platz zu machen. Als er dies getan hatte, vergaß der 31-Jährige vermutlich aufgrund der Gesamtumstände, den Transporter gegen das Wegrollen zu sichern. Im weiteren Verlauf setzte sich der Iveco in Bewegung und rollte auf der abschüssigen Straße rückwärts gegen den stehenden Rettungswagen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Durch Rettungsdienstmitarbeiter sowie einem Notarzt wurden die lebenserhaltenden Reanimationsmaßnahmen weitergeführt. Der 55-Jährige konnte vor Ort stabilisiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

