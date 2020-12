Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschendiebstahl

HerzogenrathHerzogenrath (ots)

Am Montagnachmittag (14.12.2020) gegen 15.30 Uhr stahl ein bislang unbekannter Dieb einer 76-jährigen Frau die Handtasche und flüchtete. Die Tat ereignete sich in der Südstraße unmittelbar vor einem Textildiscounter. Ein aufmerksamer Zeuge reagierte sofort und nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Auf der Flucht ließ der Dieb die Tasche fallen. An der Feuerwache in der Ebertstraße verlor der Zeuge den Täter aus den Augen. Die Seniorin nahm ihre Handtasche wieder in Empfang. Entwendet wurde nichts.

Die Zeugen beschrieben den Täter wie folgt: Männlich, 25 - 30 Jahre alt, 190 cm groß, schlank, dunkle kurze zur Seite gekämmte Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Sportjacke, eine schwarze Hose mit weißen Streifen und helle Turnschuhe.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241 / 9577-33401 oder 0241 / 9577-3410 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. (fp)

