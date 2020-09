Polizei Mettmann

POL-ME: Ohne Führerschein und alkoholisiert von Unfallstelle geflüchtet -Langenfeld-2009154

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagvormittag (26.09.2020), gegen 08.40 Uhr, hörte eine Mitarbeiterin des Landhotel Lohmanns in Langenfeld einen lauten Knall. Die aufmerksame Zeugin konnte noch einen PKW Renault erkennen, der sich fluchtartig von der Unfallstelle in Richtung "Alte Schulstraße" entfernte und mittig auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Als sie sich dem Fahrzeug näherte, sprang der Fahrer raus und rannte in Richtung "Locher Weg". Was war passiert? Ein 21-jähriger Langenfelder musste mit seinem PKW Seat an der roten Ampel der Kreuzung Opladener Straße/Alte Schulstraße warten. Der Renault näherte sich von hinten und fuhr ungebremst auf den wartenden Seat auf. Anschließend entfernte der PKW Renault sich fluchtartig von der Unfallstelle und blieb mittig auf der Fahrbahn "Alte Schulstraße" stehen. Durch die sehr gute Personenbeschreibung konnte der Flüchtende im Nahbereich durch die Polizei angetroffen und identifiziert werde. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 21-jährigen Leverkusener handelte, der sich unerlaubt den PKW seines Vaters "geliehen" hatte. Er war augenscheinlich auch sehr betrunken und konnte kaum gehen. Er wurde unverletzt zur Polizeiwache nach Langenfeld verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gleichzeitig gestand er keinen Führerschein zu haben. Der 21-jährige Langenfelder wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, sowie Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell