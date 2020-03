Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Alheim-Baumbach - Am Montag (16.03.), gegen 01:50 Uhr, befuhr eine Wildecker Pkw-Fahrerin die Kreisstraße 68 aus Richtung Alheim-Baumbach kommend in Richtung Alheim-Niederellenbach. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Alheim befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve geriet die Fahrerin aus Wildeck auf den rechten unbefestigten Grünstreifen. Dies hatte zur Folge, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet, wo sie mit dem Pkw aus Alheim zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw aus Wildeck und wurde auf den Grünstreifen geschleudert. Der Alheimer Pkw kam nach einigen Metern am linken Straßenrand zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 9.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Unfall mit Personenschaden

Rotenburg- Eine Pkw-Fahrerin aus Sontra (82 J.) bog am Sonntag (15.03.), gegen 17:30 Uhr, von der Kreisstraße 49 in Richtung Rotenburg ab und übersah den auf der Bundesstraße 83 befindlichen, vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Wabern (56 J.), welcher aus Rotenburg in Richtung Alheim fuhr. Der 56-jährige Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell