Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw, Täter ermittelt

Dahn, Kanalstraße (ots)

Am späten Abend des 28.08.2020 gegen 22:50 Uhr wurde der Außenspiegel eines abgestellten Pkw in der Kanalstraße in Dahn von zwei Personen abgetreten bzw. abgeschlagen. Im Rahmen einer Zeugenbefragung und nach Ermittlungen in der angrenzenden Shisha-Bar konnten die zwei Täter ermittelt werden. Gegen die zwei Männer, 21 und 30 Jahre aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dahn unter Tel. 06391-9160 oder pidahn@polizei.rlp.de. |pidn

