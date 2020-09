Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unfallflucht - silberner Ford gesucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Nacht zum Sonntag, 27.09.2020, in Bonndorf sucht die Polizei nach einem silbernen Ford. Ein in der Schaffhauser Straße (B 315) am Straßenrand stehender Toyota wurde in Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:30 Uhr, von dem unbekannten Ford-Fahrer gestreift. Am Toyota wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Der Ford-Fahrer flüchtete, von seinem Auto blieb jedoch der rechte Außenspiegel zurück. Dieser stammt von einem Ford Focus (ab Baujahr 2008) oder einem Ford Mondeo (2007-2014) und ist in polarsilbermetallic lackiert. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

