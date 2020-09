Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall unter Alkohol

Freiburg

Breisach - Am Samstagabend, den 26.09.2020, um 21:00 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Rempartstraße auf die Straße Neutorplatz, ohne dem von links kommenden Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zur Kollision, in deren Folge zwei Verkehrszeichen sowie ein geparktes Auto beschädigt wurden. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Breisach beim Unfallverursacher Anzeichen einer Alkoholisierung feststellen. Die Überprüfung ergab einen Alkoholwert von 1,86 Promille. Der Mann wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt und sein Führerschein in Verwahrung genommen.

