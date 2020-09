Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Burkheim - Gaststätteneinbruch

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Am Freitag, den 25.09.2020, gegen 23:15 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter durch ein geöffnetes Fenster in eine Gaststätte in Burkheim ein und entwendete zwei Bedienungsgeldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei Breisach ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell