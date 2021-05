Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210525-3: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet nach einem Verkehrsunfall mit Flucht um Zeugenhinweise.

Am Freitag (21. Mai) ist ein Kradfahrer (18) bei einem Verkehrsunfall mit Flucht an der Ahrstraße / Ecke Waldstraße in Wesseling-Urfeld leicht verletzt worden. Eine circa 23 bis 25-jährige Frau mit schwarzen Haaren soll gegen 15.40 Uhr mit ihrem VW von der Waldstraße nach links auf die Ahrstraße abgebogen sein. Der 18-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt auf der Ahrstraße in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs gewesen und habe voll abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Dabei sei er gestürzt, weil das Vorderrad seines Kleinkraftrads beim Bremsen weggerutscht war. Anstatt sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern, sei die Fahrerin des schwarzen Golfs ohne anzuhalten weitergefahren.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zur geflüchteten Autofahrerin und deren Fahrzeug geben können, das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Am Freitag (21. Mai) wurde außerdem in Kerpen eine Fußgängerin (53) auf dem Parkplatz eines Discounters an der Marienstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte eine Autofahrerin (87) gegen 15 Uhr den Parkplatz in Richtung Marienstraße mit ihrem Ford zu verlassen, als sie eine Fußgängerin (53) mit der rechten Seite ihres Autos touchierte. Die 53-Jährige stürzte schwer verletzt zu Boden. Sie soll kurze Zeit zuvor mit einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz in Richtung Marienstraße gegangen sein. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell