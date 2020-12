Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unfall zwischen Transporter und Fahrrad

RostockRostock (ots)

Gestern Nachmittag um 15:45 kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Ein 24-jähriger aserbaidschanischer Fahrer eines Transporters fuhr an der Einmündung "Am Kabutzenhof" und bog nach rechts in den Patriotischen Weg ein. Im Patriotischen Weg kam ihm ein 38-jähriger deutscher Radfahrer entgegen, der nach Zeugeninformationen mittig auf der Straße gefahren sein soll. Der 24-jährige leitete eine Vollbremsung ein und versuchte, nach rechts auszuweichen. Der Radfahrer wollte ebenfalls nach rechts ausweichen, um die Kollision zu verhindern. Trotzdem stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Zudem wurde das Fahrrad beschädigt. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell