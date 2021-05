Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210526-2: Durchsuchungen nach Verdacht eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens

Elsdorf (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats beschlagnahmten Mobiltelefone und Führerscheine.

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 18. Mai https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4918195

Am Dienstagmorgen (26. Mai) durchsuchten Beamte des Verkehrskommissariats auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln die Wohnungen zweier dringend tatverdächtiger Fahrzeugführer. Den Männern wird vorgeworfen, am 16. Mai gegen 21 Uhr auf der ehemaligen Bandstraße in Elsdorf, auch Speedway genannt, an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizisten beschlagnahmten die Mobiltelefone und Führerscheine der beiden Männer. Einer der Tatverdächtigen zeigte sich geständig. (akl)

