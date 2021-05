Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsunfallfluchten (3)++

Leer - Am 24.05.2021 führten Einsatzkräfte der Polizei Leer um 14:50 Uhr in der Ledastraße eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle an einem Pkw durch. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 36jährige Fahrzeugführer eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigte, welche mit einem bereits verstrichenen Ablaufdatum versehen war. Zudem führte der Mann noch einen weiteren Führerschein mit sich, der sich als Fälschung herausstellte. Der Mann, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 22.05.2021, 17:00 Uhr bis zum 24.05.2021, 11:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße "An der Emsbrücke" zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein Fahrer eines bislang noch nicht identifizierten Pkw einen abgeparkten Pkw Mercedes bei einem Parkmanöver erheblich beschädigte. Der Mercedes wurde von dem verursachenden Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite im Bereich der Fahrertür und des Kotflügels getroffen und weist nun einen Schaden im vierstelligen Bereich auf. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen siebensitzigen Pkw gehandelt haben, welcher dort in dem Tatzeitraum ebenfalls geparkt hatte. Das Verursacherfahrzeug, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, dürfte einen Schaden im vorderen rechten Bereich aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 25.05.2021 kam es gegen 12:20 Uhr auf der Papenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Pkw Skoda die Papenburger Straße in Richtung Leer, als ihm auf der Ledabrücke ein weißer Transporter entgegenkam. Dieser verlor einen Teil seiner geladenen Holzpaletten, welche auf den Pkw des Rhauderfehners stürzten und diesen beschädigten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 20.05.2021 kam es um 19:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Nüttermoorer Straße zu einer Verkehrsunfallflicht, bei welchem ein SUV der Marke Chevrolet von einem unbekannten, vermutlich grünen, Fahrzeug beschädigt wurde. Der Chevrolet wies Beschädigungen über die komplette rechte Fahrzeugseite, wobei das Fahrzeug beginnend vom Radgehäuse bis zur hinteren Tür verkratzt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

