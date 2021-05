POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 23.05.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Versuchter Diebstahl von Kleinkrafträdern ++ Fahrraddieb festgenommen ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ PKW-Brand ++ Trunkenheitsfahrt ++ Einbruch in Boot ++

Leer - Versuchter Diebstahl von Kleinkrafträdern, Zeugen gesucht!

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei versuchten Diebstahlstaten von Kleinkrafträdern in der Altstadt von Leer. Zunächst wurde eine Streifenwagenbesatzung am Samstagmorgen auf ein defektes Kleinkraftrad im Innenhof des Rathauses in Leer aufmerksam gemacht. Es stellte sich heraus, dass die Verkleidung des Fahrzeuges abgerissen wurde. Offensichtlich war versucht worden, das Kleinkraftrad kurzzuschließen. Das Versicherungskennzeichen wurde entwendet. Anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer konnte der Halter ausfindig gemacht werden.

Ebenfalls am Samstag, etwa gegen 11:00 Uhr, teilte eine Hinweisgeberin mit, dass im Pfarrer-Schniers-Weg ein beschädigtes Kleinkraftrad abgestellt worden sei. Die eingesetzten Beamten stellten auch in diesem Fall fest, dass das Fahrzeug offensichtlich kurzgeschlossen werden sollte. Darüber hinaus wurde das Kleinkraftrad stark beschädigt. Die Eigentümerin konnte ermittelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Leer - Betrunkener Fahrraddieb festgenommen

Am Samstag, gegen 19:15 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrraddiebstahl in der Heidestraße gemeldet. Der Geschädigte hatte den Täter dabei beobachtet, wie dieser das unverschlossene Mountainbike von der Auffahrt entwendete. Eine Streifenwagenbesatzung, welche sich ganz in der Nähe befand, wurde zum Einsatzort entsandt. Der Täter, ein 24-jähriger Leeraner, konnte samt Diebesgut in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Beamten stellten dann eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Täter fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,67 Promille. Sodann wurde eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten veranlasst. Im Rahmen dieser Amtshandlung wurden die Beamten durch den 24-Jährigen beleidigt und bedroht. Anschließend wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Diebstahls, Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, gegen 01:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Leichtkraftrades in der Papenburger Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Rhauderfehner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - PKW-Brand

Am Sonntag, gegen 03:50 Uhr, wurde der Polizei ein brennender PKW in der Straße "Hugenmoor" gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mini Cooper, welcher in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus geparkt wurde, bereits in Vollbrand stand. Das Fahrzeug wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ostrhauderfehn gelöscht. Am Mini Cooper entstand ein Totalschaden. Am angrenzenden Wohnhaus entstand außerdem ein Schaden an der Dachverkleidung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandentstehung wurden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, gegen 04:35 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Die Beamten wurden auf einen vor ihnen fahrenden Ford Mondeo aufmerksam. Der Fahrzeugführer fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Zunächst überfuhr der Fahrzeugführer die rechte Fahrbahnbegrenzung. Anschließend zog er nach links in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu behindern oder zu gefährden. Unvermittelt und ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen bog er dann nach links auf einen Parkplatz ab. Die Beamten kontrollierten den Fahrzeugführer auf dem Parkplatz. Dabei wurde eine deutliche Alkoholisierung bei dem 22-Jährigen, mit Wohnsitz in Ostrhauderfehn, festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten veranlasst. Ferner wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weener - Einbruch in Boot

In der Zeit vom Donnerstag bis zum Samstagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter in das Steuerhaus eines Bootes im Hafen von Weener ein. Das Boot war zur Straße "Zum Schöpfwerk" angeleint. Es wurden mehrere schifffahrtstypische Gegenstände und ein Klapprad entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Hinweisgeber oder Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

