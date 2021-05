POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.05.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Dreister Taschendiebstahl++Diebstahl einer Geldbörse++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Weener - Dreister Taschendiebstahl

Weener - Am 19.05.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Neuen Feldstraße zu einem dreisten Taschendiebstahl. Eine 76-jährige Frau aus Weener war gerade damit beschäftigt ihre Einkäufe in dem Kofferraum ihres Pkw zu verstauen, als sie von einem jungen Mann um eine Spende gebeten wurde. Dieser habe einen Zettel um seinen Hals getragen, worauf geschrieben stand, dass er sprach- und hörgeschädigt sei. Durch die Weeneranerin wurde zunächst von einer Spendenübergabe abgesehen, woraufhin der Mann sie barsch ansprach. Die 76-Jährige händigte dem Mann daraufhin einen kleinen Geldbetrag aus und stellte im Anschluss den Diebstahl ihrer Geldbörse aus ihrer Umhängetasche fest. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß, gepflegte Erscheinung, mandelförmige Augen. Er soll über den Parkplatz in Richtung Kreisverkehr der B 436 geflüchtet sein. Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, unbekannte Personen niemals zu nah an sich herantreten zu lassen. Bitten Sie Passanten um Hilfe, wenn Sie sich eingeschüchtert oder bedroht fühlen!

Bunde - Diebstahl einer Geldbörse

Bunde - Am 19.05.2021, in dem Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt in der Neuschanzer Straße zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 69-jährige Frau aus Leer befand sich zum Einkaufen in dem Markt und hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Ein bisher unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete eine rot-schwarze Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche. Die Polizei in Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Rhauderfehn - Am 19.05.2021 kam es gegen 17:35 Uhr auf der 3. Südwieke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 30-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit seinem Pkw Mazda die Papenburger Straße von der 4. Südwieke kommend und beabsichtigte, die 3. Südwieke in Richtung Langholt zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw Volvo einer 47-jährigen Frau aus Rhauderfehn, welche die 3. Südwieke von Klostermoor kommend in Richtung Rajen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei der Volvo durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht wurde. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt und durch Abschleppunternehmen geborgen.

