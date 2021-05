POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.05.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde/ BAB 31 - Verkehrsunfall(Foto) Am 18.05.2021 kam es um 10:18 Uhr auf der BAB 31, Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Transporters gegen den Sattelauflieger eines vorausfahrenden Lkw prallte. Der 19-jährige Transporterfahrer hatte die Absicht den Lkw samt Auflieger zu überholen, unterschätzte jedoch dabei den Abstand zum Lkw in Verbindung mit der eigenen gefahrenen Geschwindigkeit. Der junge Mann prallte mit seinem Fahrzeug auf den Sattelauflieger des Lkw und verletzte sich dabei schwer. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, der Auflieger des Lkw wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass aufgrund der höheren gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Autobahn auch die entsprechenden Abstände zu anderen Fahrzeugen eingehalten werden müssen. Dies gilt auch beim Überholen. Es ist laut Straßenverkehrsordnung vorgesehen, den Überholvorgang rechtzeitig einzuleiten, so das eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden kann. Dazu gehört auch der Abstand (Sicherheitsabstand) zu dem zu überholenden Fahrzeug nach vorne. Bei einem vorausfahrenden Lkw muss die deutlich geringere gefahrene Geschwindigkeit beachtet werden, die dazu führt, dass sich der Abstand zu dem Fahrzeug schneller verringert.

Am 18.05.2021 führten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Leer eine verdachtsunabhängige Kontrolle auf der BAB 31 durch. Zu diesem Zweck wurde der den zu kontrollierenden Pkw mittels der Leuchtanzeige des Streifenwagens auf einen nahegelegenen Parkplatz geleitet. Im Rahmen der folgenden Überprüfung stellten die Beamten der Autobahnpolizei fest, dass der 24-jährige Fahrer des Pkw keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Eine Überprüfung des mitgeführten Pkw ergab, dass auch das geführte Fahrzeug bereits seit einigen Monaten nicht mehr über eine erforderliche Pflichtversichert verfügt. Der junge Mann muss sich nun, wie auch der Halter des betroffenen Fahrzeuges, in einem Strafverfahren verantworten.

