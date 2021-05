Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl einer Geldbörse++Diebstahl eines Kraftrades++Urkundenfälschung++Achtung Wildwechsel++

Emden - Diebstahl einer Geldbörse

Am 17.05.2021 kam es gegen 09:15 Uhr in einer Discounter-Filiale an der Fritz-Reuter-Straße zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche. Unbekannte Täter passten einen geeigneten Moment ab, um unbemerkt an das Diebesgut zu gelangen. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, beim Einkaufen besonderes Augenmerk auf die eigenen Wertsachen zu legen. Handtaschen sollten geschlossen transportiert werden, der Verschluss sollte für Dritte unzugänglich sein. Von einer Aufbewahrung von Wertsachen im Einkaufwagen oder Einkaufskorb wird abgeraten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem vorstehend genannten Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl eines Kraftrades

In der Zeit vom 16.05.2021, 21:30 Uhr bis zum 17.05.2021, 06:30 Uhr wurde an der Althusiusstraße ein Motorrad von bislang unbekannten Tätern entwendet. Das gesicherte Fahrzeug war vor einem Wohnhaus abgestellt. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein Motorrad der Marke Honda, CBR 900 in weiß mit schwarzen Applikationen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeuges oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Urkundenfälschung

Am 17.05.2021 wurde auf der Hauptstraße um 20:50 Uhr ein Pkw Mercedes im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Die eingesetzten Kräfte überprüften unter anderem, ob der Fahrzeugführer über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Auf Nachfrage händigte der angesprochene 54-jährige Mann eine Fahrerlaubnis aus Griechenland aus. Diese wurde von den eingesetzten Beamten aufgrund sofort auffallender Mängel als Fälschung erkannt. Auf den Umstand angesprochen machte der Betroffene keine sachdienlichen Angaben, sondern händigte stattdessen den Einsatzkräften eine zweite Fahrerlaubnis aus. Das zweite Dokument, welches den Eindruck machen sollte, es handele sich um eine türkische Fahrerlaubnis, konnte ebenfalls als Falsifikat identifiziert werden. Dem 54-jährigen, der sich nun in einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, wurde die Weiterfahrt und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen ohne gültigen Führerschein untersagt.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Achtung Wildwechsel In den letzten Wochen wurden den Dienststellen im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden verstärkt Unfälle mit Rehwild gemeldet. Davon betroffen sind nicht nur Nebenstrecken, sondern auch Bundes- und Landesstraßen und die Autobahnen. Für dieses Jahr wurde bereits ein Unfallaufkommen von 48 Zusammenstößen mit Wild für den Monat April und bereits 42 Unfälle mit Wild für den laufenden Monat Mai verzeichnet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es in den Frühjahrsmonaten alljährlich immer zu verstärktem Wildwechsel kommt. Verschiedene Gründe, wie höhere Aktivität von Jungtieren auf Reviersuche, Paarungszeit und die erhöhte Suche nach Futter, sorgen für einen stärkeren Wildwechsel. Besonders in den Zeiten der Dämmerung am Morgen und am Abend sollten Fahrzeugführer besonders aufmerksam sein und ihre Geschwindigkeit anpassen. Überall dort, wo Felder und Waldbereiche aufeinandertreffen oder Feldeinfahrten an Wallhecken bestehen, kreuzen die Tiere besonders häufig. Aber auch an großen Wiesenflächen müssen Fahrzeugführer mit einem erhöhten Aufkommen von Rehwild rechnen. Auch ist zu beachten, dass die Tiere häufig im Verband unterwegs sind. Verkehrsschilder, die auf den Wildwechsel hinweisen, deuten auf gewohnte Wechselstrecken hin. Dort ist besondere Aufmerksamkeit gefordert. Wenn ein Reh vor einem Fahrzeug auftaucht, ist sofort abzubremsen und zu hupen. Zur Nachtzeit sollte das Fernlicht abgeblendet werden, da die Tiere sonst aufgrund der Blendung meistens stehenbleiben. Ein Ausweichmanöver sollte möglichst vermieden werden, vor allem auf belebten Strecken mit Gegenverkehr. Sollte es zu einem Unfall kommen, wird empfohlen die Unfallstrecke mittels Warndreieck und Warnblinklicht kenntlich zu machen. Wildschäden sollten der Polizei oder dem zuständigen Jagdpächter gemeldet werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

