POL-ST: Rheine, Gerätehaus gestohlen

Steinfurt (ots)

Aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Alte Spinnerei 9b" haben Unbekannte ein noch verpacktes Gerätehaus entwendet. Die Täter müssen die Kartons, in denen das metallene Gerätehaus verpackt war, in der Zeit zwischen Sonntagabend (21.02.), 22.00 Uhr, bis Montag, 16.30 Uhr, entwendet haben. Es handelt sich um ein Gerätehaus der Marke "Juskys". Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

