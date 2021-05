Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 22.05.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Widerstandshandlung ++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten ++ Beleidigung ++

Leer - Randalierer leistet Widerstand

Am Freitag, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei eine randalierende Person im Hermann-Lange-Ring gemeldet. Der Randalierer hatte versucht eine Wohnungstür einzutreten. Die eingesetzten Beamten konnten den alkoholisierten 36-jährigen Leeraner vor Ort antreffen. Nach einer notwendigen Identitätsfeststellung wurde ihm ein Platzverweis für die Tatörtlichkeit erteilt. Der Aufforderung den Ort zu verlassen kam der Mann jedoch nicht nach. Stattdessen beleidigte er die Beamten. Zur Durchsetzung des Platzverweises sollte der Beschuldigte in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen dieser Amtshandlung schlug er einem Beamten mehrfach gegen den Oberkörper und trat um sich. Weiterhin versuchte er die Beamten, welche unverletzt blieben, zu beißen. Mittels sog. einfacher körperlicher Gewalt wurde der Beschuldigte dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Fortwährend beleidigte der 36-Jährige die Beamten. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Emden - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Am Freitag, gegen 19:40 Uhr, wurde der Polizei eine Ruhestörung in der Otto-Hahn-Straße in Larrelt gemeldet. Am Einsatzort stellten die eingesetzten Beamten überlaute Musik fest. Der Verursacher sollte zur Ruhe ermahnt werden. Der 35-jährige Emder öffnete auf Klingeln und Klopfen die Tür. Als er die Beamten erblickte, wollte er die Haustür sofort zuschlagen. Ein Beamter konnte dies verhindern, indem er seinen Fuß in die Tür stellte. Unvermittelt ging der 35-Jährige dann auf den Beamten zu, umfasste seinen Hals mit beiden Händen und würgte ihn. Außerdem versuchte er den Beamten in den sog. "Schwitzkasten" zu nehmen. Durch den Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt konnte der Beschuldigte überwältigt und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Sowohl der Beamte als auch der Beschuldigte wurden leicht verletzt. Der Emder muss sich nun wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Rhauderfehn - Polizeibeamte beleidigt

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, wurde der Polizei in Leer ein alkoholisierter Randalierer in Collinghorst, Greter Straße, gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten einen 36-jährigen Bremer fest, welcher sich unrechtmäßig auf einem Grundstück aufhielt. Ihm wurde ein Platzverweis für die Örtlichkeit erteilt, welchem er jedoch nicht nachkam. In der Folge wurde der 36-Jährige dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Während der Amtshandlung wurden die eingesetzten Beamten fortwährend und lautstark beleidigt. Gegen den Bremer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

