Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Fundunterschlagung von Bargeld++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Leer - Fundunterschlagung von Bargeld

Leer - Am 20.05.2021, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Emsstraße/Ecke Am Emsdeich zu einer Fundunterschlagung von Bargeld. Ein 67-jähriger Mann aus Leer war auf der Emsstraße mit seinem Fahrrad unterwegs, hierbei fiel seine Geldbörse zunächst unbemerkt aus der Jackentasche. Als der Mann den Verlust der Geldbörse zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte, kehrte er umgehend zurück, konnte diese aber nicht mehr vorfinden. Eine ehrliche Finderin hatte die Geldbörse zwischenzeitlich der Polizei in Leer übergeben, allerdings muss zuvor ein dreistelliger Betrag durch einen unbekannten Täter aus der Geldbörse entwendet worden sein. Die Polizei in Leer sucht Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zur Sache machen können.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Am 20.05.2021 kontrollierte die Polizei in Leer mehrere Fahrzeugführer und richtete das Augenmerk schwerpunktmäßig auf Fahrzeugkombinationen aus Pkw mit Anhänger/Sprinter mit Anhänger. Bei dieser Kontrolle wurde in der Papenburger Straße, gegen 10:50 Uhr, ein 71-jähriger Mann aus Surwold kontrolliert, der einen Mercedes-Benz Sprinter mit einem Anhänger führte. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B war und nicht über die erforderliche Führerscheinklasse BE zur Nutzung dieser Fahrzeugkombination verfügte. Der 71-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

