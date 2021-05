Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Täter stößt Drogeriemitarbeiterin zur Seite

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Schlesierweg

10.09.2021, 10.45 Uhr

Am Montagvormittag kam es in einem Drogeriemarkt im Schlesierweg zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 10.45 Uhr konnte eine Mitarbeiterin des Marktes beobachten, wie zwei Personen im Markt sich in verdächtiger Art und Weise durch die Gänge bewegten. Während einer der beiden Männer eine Verkäuferin ablenkte, steckte der andere Täter Ware in seine Jackentasche. Als die beiden Unbekannten anschließend versuchten den Kassenbereich zu passieren, wurden sie von einer Mitarbeiterin des Drogeriemarktes angesprochen. Daraufhin versuchten die beiden Unbekannten umgehend den Laden zu verlassen. Als die Mitarbeiterin sich den beiden in den Weg stellte, wurde sie von einem der Männer unsanft zur Seite gestoßen. Zum Glück zog sich die Mitarbeiterin bei dem Gerangel keine Verletzungen zu. Die beiden Täter flüchteten anschließend aus dem Geschäft in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes. Ein Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß von sportlicher Gestalt und hatte ein südländisches Aussehen. Er hatte dunkle Haare, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Bändern, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Sein Komplize war zwischen 30 und 35 Jahren alt, etwa 170 cm groß und von untersetzter Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans und schwarzen Sneakerschuhen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell