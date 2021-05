Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Pfingstmontag, den 24.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung ++

Emden - Am 22.05.2021, gegen 18:17 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Emden eine Schlägerei in der Danziger Straße mitgeteilt. Vor Ort konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass ein stark alkoholisierter 15-jähriger Emder mit seinem Fahrrad gestürzt war. Ein dahinter befindlicher 24-jähriger Emder musste aus diesem Grund mit seinem Pkw halten. Der 15-Jährige stand kurz daraufhin auf und klopfte mehrfach gegen die Seitenscheibe des Pkw. Der 24-Jährige stieg aus und wurde unvermittelt durch den Jugendlichen geschlagen. Der Jugendliche wurde zur Dienststelle verbracht und es wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der 24-Jährige wurde durch den Schlag verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Den Jugendlichen erwarten nun zwei Strafverfahren.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell