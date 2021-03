Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher flüchtete

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Am Donnerstagmorgen bemerkten zwei Mitarbeiterinnen eines Kindergartens an der Diergardtstraße einen Einbruch in das Gebäude.

Gegen 06.25 Uhr beobachteten sie einen Unbekannten, der vom Gelände flüchtete. Der Einbrecher stahl einen Tresor, in dem sich aber kein Geld oder Wertgegenstände befanden.

Beschreibung des Einbrechers:

20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, sportliche Figur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose sowie einen beigefarbener Rucksack.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

