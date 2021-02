Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Raubüberfall auf Tankstelle

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 22:10 Uhr überfiel, ein bislang unbekannter, männlicher Täter die Total-Tankstelle in der Friedrich-Ebertstraße, im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt. Der maskierte Täter betrat den Kassenraum und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Dieser weigerte sich Geld auszuhändigen und schlug den Täter in die Flucht. Dieser flüchtete im Anschluss zu Fuß.

Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, roter Jogginghose der Marke Adidas mit schwarzen Streifen, sowie einer schwarzen Basecap. Zudem trug er einen schwarzen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und schwarze Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell