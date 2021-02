Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Täterfestnahme nach Diebstahl in Drogeriemarkt - Haft wird geprüft

Mannheim (ots)

Am Dienstag, den 23.02.2021, gegen 18:30Uhr, wurde ein 23-jähriger Mann nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bergheimer Straße in Heidelberg festgenommen. Der Mann entnahm zunächst mehrere hochwertige Kosmetika aus der Auslage und legte diese, nachdem ihm von einer Mitarbeiterin ein Tragekorb gereicht wurde, dort hinein. Da er sich im weiteren Verlauf seines Einkaufs auffällig verhielt, blieben die Mitarbeiterinnen aufmerksam. Als sich der Mann schließlich dem Ausgang näherte, nahm er die Waren aus dem Korb und rannte plötzlich, ohne zu bezahlen, aus dem Markt. Durch eine umgehend herbeigerufene Streife des Polizeireviers HD-Mitte konnte der 23-Jährige noch in der Bergstraße widerstandlos festgenommen werden. Gegen den Mann wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt und, da der Mann bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen war, die Haftfrage geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell