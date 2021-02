Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis

Raub auf Wettbüro

Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Am Mittwoch gegen 19:00 Uhr überfiel ein bislang unbekannter männlicher Täter ein Wettbüro in der Straße Am Langen Sand und erbeutete einen vierstelligen Geldbetrag, indem er die Angestellte mit einer Schusswaffe bedrohte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - kräfige Statur - bekleidet mit schwarzem Pulli, schwarzer Jogginghose sowie einer schwarzen Mütze. Zudem benutzte er eine sog. "Vendetta-Maske" als Maskierungsmittel

Die Kriminalpolzei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell