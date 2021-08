Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

In der Straße "Bahnheim" ist es am Wochenende zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Am Sonntagvormittag entdeckte ein Anwohner die "Bescherung": Ein anderer Autofahrer hatte seinen Audi A4 gerammt und beschädigt. Zurück blieben Schäden an der hinteren Stoßstange sowie am Kotflügel auf der Fahrerseite. Die Unfallzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.45 Uhr. In dieser Zeit stand der Audi in Höhe des Hauses Nummer 4 ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in Queraufstellung.

Auch aus der Merkurstraße wurde am Sonntagabend eine Unfallflucht angezeigt. Hier traf es zwischen 18 und 19 Uhr einen Audi RS6, der auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellt war. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der linken Heckseite fest. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde auch ein Opel Astra in der Kleestraße beschädigt. Der Besitzer stellte den Wagen am Freitag gegen 17 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 16 ab, am Sonntag gegen 17 Uhr entdeckte er den frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite, der sich über die vordere und hintere Tür erstreckte.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise auf die jeweiligen Verursacherfahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell