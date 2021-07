Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Außenspiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Freitags meldeten Zeugen einen Mann in der Innenstadt, der gegen parkende Fahrzeuge tritt. Aufgrund der detaillierten Angaben gelang es den eingesetzten Beamten, den Verursacher noch in der Nähe anzuhalten und zu kontrollieren.

Der polizeibekannte Verdächtige, der unter Alkoholeinfluss stand, musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort verblieb er aufgrund seines Zustands und Verhaltens schließlich noch einige Zeit in einer Zelle, bevor er wieder entlassen werden konnte. Insgesamt wurden nach den bisherigen Feststellungen vier Fahrzeuge beschädigt.|be

