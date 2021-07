Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Fehler nicht eingesehen

Kaiserslautern (ots)

An der Ecke Augustastraße/Friedrichstraße hat es am späten Donnerstagabend gekracht. Gegen 23.15 Uhr stießen hier ein Audi A6 und ein BMW Kombi zusammen. Eine Mitfahrerin im BMW zog sich dabei Verletzungen zu.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die 18-jährige BMW-Fahrerin in der Friedrichstraße in Richtung Barbarossastraße unterwegs. Der 33 Jahre alte Audi-Fahrer kam durch die Augustastraße in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße.

Aus seiner Sicht kam der BMW von rechts, so dass er ihm eigentlich die Vorfahrt gewähren musste. Er fuhr jedoch weiter und kollidierte mit dem Pkw, in dem sich außer der Fahrerin noch eine 18 Jahre alte Beifahrerin befand. Die junge Frau schlug bei dem Aufprall mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich dadurch Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Bei der Aufnahme des Unfalls wies der Audi-Fahrer vehement jede Schuld von sich und blieb eisern bei seiner Meinung, dass die BMW-Fahrerin hätte warten müssen. Aufgrund seines völlig uneinsichtigen Verhaltens wird die Führerscheinstelle informiert und um Prüfung seiner Fahrtauglichkeit gebeten.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie als nicht mehr fahrbereit eingestuft wurden und der Abschleppdienst verständigt wurde. Von der beauftragten Firma kam später noch die Rückmeldung, dass sich der Audi-Fahrer darüber hinwegsetzte und mit seinem Pkw davonfuhr. Die Ermittlungen hierzu dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell