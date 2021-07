Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger auf der Fahrbahn

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Einen betrunken Mann hat die Polizei in Kaiserslautern am späten Donnerstagabend in der Donnersbergstraße von der Fahrbahn geholt. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 22 Uhr gemeldet, dass eine Person mitten auf der Straße laufe.

Die Streife fand an der beschriebenen Stelle einen 27-Jährigen, der ganz offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, aber noch gut zu Fuß war und sich nach eigenen Angaben auf dem Heimweg befand. Die Beamten ermahnten ihn, den Rest seiner Strecke auf dem Gehweg zu laufen, und begleiteten ihn noch, bis er zumindest die stark befahrenen Donnersbergstraße hinter sich gelassen hatte...

Eine ähnliche "Gefahrenstelle" wurde keine Stunde später auch aus dem Bereich Otterbach gemeldet. Zeugenangaben zufolge tanzten hier zwei Personen auf der Fahrbahn der B270 zwischen Otterbach und Sambach herum.

Als die ausgerückten Polizeibeamten vor Ort ankamen, hielten sich ein junger Mann und eine Jugendliche neben der Fahrbahn auf. Beide machten einen stark alkoholisierten Eindruck. Ihre Personalien wurden festgestellt und der 22-jährige Mann sowie das 16 Jahre alte Mädchen aufgefordert, nicht weiter auf der Straße herumzulaufen. |cri

