Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Enkeltrickbetrug fehlgeschlagen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Eine unbekannte Frau rief am Dienstag (03.11.20209) bei einem 82-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Enkelin aus. Sie benötige dringend 50.000 Euro, da sie im Gefängnis sitzen würde. Mit der Zahlung der Kaution käme sie auf freien Fuß. Der Senior erkannte sofort, dass es sich um einen Betrug handelte. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

