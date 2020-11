Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein 58-Jähriger bog am Montag (02.11.2020) gegen 12.35 Uhr in der Ruchheimer Straße rechts in die Oderstraße ab. Hierbei übersah er einen querenden 60-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer konnte zwar noch rechtzeitig ausweichen, kollidierte aber infolgedessen mit einem Ampelmast. Mit leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.

