Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 85-Jähriger schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr befuhr ein 85-jähriger Weseler mit einem Krankenfahrstuhl die Straße Kanonenberge in Richtung Bocholter Straße.

In Höhe der Straße Am Vörberg überquerte er die Bocholter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er dabei mit einer 59-jährigen Autofahrerin aus Hamminkeln zusammen, die die Bocholter Straße in Fahrtrichtung Wesel befuhr.

Der Weseler musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell