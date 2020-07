Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verletzter Senior

Dinslaken (ots)

Mehrere Bahnreisenden der Hollandlinie meldeten sich bei der Polizei. Aus Richtung Oberhausen kommend hatte sie mehrere hundert Meter vor der Einfahrt zum Dinslakener Bahnhof einen älter Mann bemerkt, der rechts neben den Gleisen lag. Polizeibeamte der Wache Dinslaken fanden den Mann im Bereich der Eisenbahnbrücke Karl-Heinz-Klingen Straße. Ein zur Absuche angeforderter Polizeihubschrauber befand sich im Anflug kam aber nicht mehr zum Einsatz. Der verwirrt wirkende 75-jährige Mann aus Dinslaken war ansprechbar und hatte eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Hier verblieb er stationär. Lebensgefahr besteht nicht. Während er Such- und Bergungsmaßnahmen wurde der Bahnverkehr eingestellt, die Karl-Heinz-Klingen-Straße war während der Bergungsmaßnahmen im Bereich der Brücke in beide Richtungen gesperrt. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1121

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell