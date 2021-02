Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Vechta/Lohne - Erstes Ermittlungsergebnis zu Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Vergabe von Impfterminen

Wie bereits berichtet erhielt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Mittwoch, 03. Februar 2021, davon Kenntnis, dass es im Zusammenhang mit der Vergabe von Impfterminen gegen das Corona-Virus zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll. Es wurden Ermittlungen zu möglichen Ursachen aufgenommen. Hierbei wurden sowohl das Impfzentrum in Lohne, als auch mutmaßlich kontaktierte Bürgerinnen und Bürger aufgesucht und befragt. In keinem der Polizei bislang bekanntgewordenen Fälle konnten Hinweise auf strafbare Handlungen in Form von betrügerischen Anrufen, Computer-Hacking, Urkundenfälschung o.ä. festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch weiterhin mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Impfterminen aufmerksam verfolgen und entsprechende Hinweise überprüfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell