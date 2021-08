Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Polizei sucht silbernen Wagen

Kaiserslautern (ots)

Ein silberner Pkw war am Sonntag in der Mennonitenstraße in einen Unfall verwickelt. Dem Fahrer des Wagens wird Unfallflucht vorgeworfen. Er befuhr hinter einem Opel Corsa die Mennonitenstraße. Im Kreuzungsbereich Am Heiligenhäuschen wollte die Fahrerin des Corsas nach links abbiegen. Der Fahrer des silbernen Pkws versuchte sich rechts an ihr vorbeizuschlängeln. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Ohne anzuhalten brauste der silberne Pkw davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem silbernen Wagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell