Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - "Vandalismus-Tour"

Leimersheim (ots)

Bereits am Wochenende haben wir berichtet, dass auf dem Parkplatz vor der Grundschule in Leimersheim die Heckscheiben an zwei geparkten PKWs eingeschlagen wurden. Gestern wurde bekannt, dass es am Wochenende neben diesen Taten noch zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen ist. Am Sportplatz beschädigten die Täter ein Schild und zündeten es an. Außerdem wurde in der Straße "Im Seehof" in einem frei zugänglichen Garten ein hochwertiger Grill massiv beschädigt und die Glasscheibe an einem Schaukasten vor dem Bürgerhaus eingeworfen. Weiter konnte ermittelt werden, dass am Donnerstag zwei Fahrräder an der Sport- und Freizeithalle entwendet wurden. Diese konnten am Samstag im Fischmal beschädigt wieder aufgefunden werden. Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell